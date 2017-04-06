Минфин РФ установил новые критерии по бюджетной дисциплине для регионов
6 апреля 2017, 18:05Экономика
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Министерство финансов России ужесточило ответственность региональных властей за исполнение расходования бюджета.
Российское финансовое ведомство заключило соглашения о бюджетной дисциплине со всеми дотационными субъектами, за неисполнение которых они будут терять 5% финансирования в следующем году.
Минфин ввел новый формат заключения и условий договоров с регионами. Новая форма соглашений обяжет региональные власти к снижению дотационности, повышению налоговых и неналоговых доходов и тем самым приведет к консолидации бюджета.
В настоящее время регионы очень часто имеют очень несбалансированные бюджеты с высоким уровнем госдолга и дефицита, за что приходится расплачиваться федеральному центру. Эксперты финансового ведомства считают, что новый формат межбюджетных отношений поможет решить эту проблему, сообщает газета «Известия».
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