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77 новых общепитов открыты в Нижнем Тагиле в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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77 новых общепитов открыты в Нижнем Тагиле в 2017 году

6 апреля, 09:30Экономика
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