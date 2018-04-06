77 новых общепитов открыты в Нижнем Тагиле в 2017 году
В Нижнем Тагиле фиксируется стремительное развитие отрасли общественного питания. Так, за 2017 год открыто 77 новых предприятий. Всего на территории города работает 700 предприятий, которые располагают 32 799 посадочными местами.
Проблемы сферы, а также вопросы развития накануне обсудили в мэрии Нижнего Тагила. В обсуждении приняли участие руководители управлений администрации города и 75 начальников предприятий общепита.
В первую очередь, участникам совещания рассказали о требованиях к организации деятельности в системе контроля ФГИС «Меркурий». Такой контроль призван отслеживать фальсификат и контрабанду.
В первом квартале 2018 года в Нижнем Тагиле были открыты 39 новых предприятий потребительского рынка, 10 из которых принадлежат сфере общественного питания. В последние годы активно появляются пекарни, предприятия быстрого питания и пиццерии.
Участники совещания пришли к выводу, что нужно регулярно повышать уровень обслуживания, а также следить за фасадами заведений и прилегающей территорией. Так, принято решение организовать субботники в преддверии майских праздников, рассказали в мэрии Нижнего Тагила.
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