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Бизнесмен из Екатеринбурга осужден на 10 лет за махинации с расчетным счетом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бизнесмен из Екатеринбурга осужден на 10 лет за махинации с расчетным счетом

6 апреля, 06:35Экономика
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