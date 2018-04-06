Бизнесмен из Екатеринбурга осужден на 10 лет за махинации с расчетным счетом

С июля по декабрь 2013 года руководитель одного их коммерческих предприятий Екатеринбурга при помощи расчетного счета своего предприятия, открытого в одном из финансовых учреждений, предоставил туда документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, на перечисление денег.

Расследование уголовного дела началось в июне 2016 года, и на протяжении двух лет следствие разыскивало потерпевших от действий свердловского предпринимателя.

За совершенное преступление суд отправил его в исправительную колонию общего режима на 10 лет. Кроме того, бизнесмен оштрафован на сумму 900 тыс. рублей отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.