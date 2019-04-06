Мэрия Екатеринбурга потратит 161 миллион на благоустройство «Зеленой рощи»

Согласно документации, начальная цена контракта - 161 миллион рублей. План реконструкции разработан проектным бюро AM-ARCHITECT и уже прошел согласование.

По условиям техзадания, подрядчик должен обустроить спортивные площадки, высадить деревья, выполнить ремонт тротуаров, организовать беговые дорожки. Помимо этого, в парке будут оборудованы несколько игровых зон для детей, выполненных в различной тематике. Также в парке установят новое освещение. Проект разработан с учетом программы «Комфортная городская среда».

Заявки от претендентов на выполнение работ ожидаются до 26 марта. Контракт будет заключен до конца мая 2019 года.