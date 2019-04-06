Мэрия Екатеринбурга потратит 161 миллион на благоустройство «Зеленой рощи»
161 миллион рублей потратит мэрия Екатеринбурга на благоустройство «Зеленой рощи», соответствующая информация была размещена на официальном портале госзакупок.
Согласно документации, начальная цена контракта - 161 миллион рублей. План реконструкции разработан проектным бюро AM-ARCHITECT и уже прошел согласование.
По условиям техзадания, подрядчик должен обустроить спортивные площадки, высадить деревья, выполнить ремонт тротуаров, организовать беговые дорожки. Помимо этого, в парке будут оборудованы несколько игровых зон для детей, выполненных в различной тематике. Также в парке установят новое освещение. Проект разработан с учетом программы «Комфортная городская среда».
Заявки от претендентов на выполнение работ ожидаются до 26 марта. Контракт будет заключен до конца мая 2019 года.
Напомним, что в рамках подготовки к 300-летию в Екатеринбурге запланировано благоустройство нескольких парков и скверов, а также строительство социально-значимых объектов.