Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Мэрия Екатеринбурга потратит 161 миллион на благоустройство «Зеленой рощи»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46434025185 0d749f3ba7 k

Мэрия Екатеринбурга потратит 161 миллион на благоустройство «Зеленой рощи»

Сегодня, 09:44ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки