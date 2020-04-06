Бюджет Свердловской области потеряет 234 миллиона рублей из-за мер поддержки бизнеса
Сегодня, 21:05ЭкономикаФото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области
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На заседании комитета регионального парламента по бюджету Свердловской области была озвучена цифра потерь, которые понесет бюджет после принятия мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Депутаты рассматривали на заседании предложенные губернатором региона меры поддержки бизнесменов в период пандемии. Отмечалось, что принятие поправок в областной закон формирует выпадающие доходы в размере 234,4 миллиона рублей, но вместе с тем принятие законопроекта положительно повлияет на экономическое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.
В числе предложенных мер поддержки: снижение ставок по налогу на имущество для 18 видов бизнеса.
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