Бюджет Свердловской области потеряет 234 миллиона рублей из-за мер поддержки бизнеса

Депутаты рассматривали на заседании предложенные губернатором региона меры поддержки бизнесменов в период пандемии. Отмечалось, что принятие поправок в областной закон формирует выпадающие доходы в размере 234,4 миллиона рублей, но вместе с тем принятие законопроекта положительно повлияет на экономическое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.