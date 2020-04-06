Лечащие пациентов с коронавирусом свердловские больницы получат дополнительные деньги
Сегодня, 11:46ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с предложением о дополнительном финансировании медучреждений, где находятся пациенты с коронавирусом, пишет «Федерал пресс».
Сюжеты: Коронавирус
Также дополнительные средства могут поступить в больницы, занимающиеся профилактикой коронавируса. Отмечается, что медучреждения получат деньги, сэкономленные на диспансеризации. Окончательное решение по данному вопросу будет принято во время заседания Заксобрания региона.
По словам спикера парламента Людмилы Бабушкиной, в создавшихся условиях медицинские работники нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, так как работают в условиях повышенной нагрузки.
Напомним, в Свердловской области подтверждены 40 случаев заболевания коронавирусом. В регионе по-прежнему действует режим полной изоляции.
Карта распространения коронавируса в России
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