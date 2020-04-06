Лечащие пациентов с коронавирусом свердловские больницы получат дополнительные деньги

Также дополнительные средства могут поступить в больницы, занимающиеся профилактикой коронавируса. Отмечается, что медучреждения получат деньги, сэкономленные на диспансеризации. Окончательное решение по данному вопросу будет принято во время заседания Заксобрания региона.