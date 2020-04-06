Обанкротившийся тагильский ХК «Спутник» не смог продать на торгах три автобуса
В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» не смог продать на торгах имущество в виде трех автобусов стоимостью от 500 тысяч рублей до 10,3 миллиона рублей, соответствующая информация размещена на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
На аукцион были выставлены автобусы «Ивеко», «Фольксваген» и МАН, торги должны были пройти на минувшей неделе. Два транспортных средства никто не пожелал приобрести, а третий автобус захотел купить только один участник. Торги признаны не состоявшимися по причине недостаточного количества участников.
Напомним, процедура наблюдения в отношении ХК начата в декабре 2018 года. Общая сумма задолженности хоккейного клуба на конец 2019 года года составляла 36 миллионов рублей.
Осенью прошлого года конкурсный управляющий выступил с ходатайством о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ХК «Спутник» АО НПО «Уралвагонзавод», ООО «УВЗ-Медиа Сервис», ОД «Чистый город», членов правления клуба - GR-директора УВЗ Андрея Палатова, PR-директора УВЗ Александра Бачурина, директора клуба Александра Балбашева.