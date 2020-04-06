Обанкротившийся тагильский ХК «Спутник» не смог продать на торгах три автобуса

На аукцион были выставлены автобусы «Ивеко», «Фольксваген» и МАН, торги должны были пройти на минувшей неделе. Два транспортных средства никто не пожелал приобрести, а третий автобус захотел купить только один участник. Торги признаны не состоявшимися по причине недостаточного количества участников.