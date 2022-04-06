Почему важна заявка на рефинансирование для автомобилистов

кредита осуществляется с учетом значимых плюсов. Желательно ориентироваться на размер платежа, выгодную процентную ставку. Предполагается предоставление другого займа. Основная цель — уменьшить нежелательную переплату. Новый кредит можно взять в том же банке или обратиться в финансовую организацию. Клиент берет новый займ, сумма перечисляется на погашение задолженности. В результате долг полностью возвращается. Условия при этом меняются, но они могут быть выгодными.