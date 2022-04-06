За 10 лет в Нижнем Тагиле стало в 2,5 раза дороже есть

За 10 лет в Нижнем Тагиле стало в 2,5 раза дороже есть
За 10 лет в Нижнем Тагиле стало в 2,5 раза дороже есть
Сегодня, 10:31ЭкономикаАлександра ЛогиноваФото: pixabay.com
Стоимость основных продуктов из потребительской корзины с 2012 года в Нижнем Тагиле выросла в среднем в 2,5 раза. При этом капуста подорожала в 8 раз. Но дьявол кроется в деталях. Оказалось, что на текущую среднюю зарплату тагильчанин в марте 2022 г. мог купить только 12 наборов продуктов — против 19 в 2012 г.

Цены растут — этот тезис понятен любому тагильчанину во все времена. Но насколько ощутимы изменения на ценниках в Нижнем Тагиле по сравнению с тем, что было 10 лет назад? Редакция TagilCity.ru посчитала и, мягко говоря, удивилась.

Золотые уральские овощи

Больше всего за 10 лет подорожала белокочанная свежая капуста. Килограмм этого овоща в марте 2012 года стоил 12,4 рубля. Сейчас минимальная цена, которую редакция смогла найти в сетевых магазинах города, — свыше 98 рублей. Почти в 8 раз дороже стала капуста, которая входит в так называемый «борщевой набор». Другие овощи из этого набора тоже дешевле не стали — в 5 раз поднялись цены на картофель и морковь, в 3 раза — на репчатый лук.

В 2020 году в Свердловской области обеспеченность собственным картофелем составила почти 96%, сообщили редакции TagilCity.ru в Минсельхозе Свердловской области. Однако в 2021 году регион столкнулся с засухой, которая сказалась на урожае. Пока статистические данные за минувший год недоступны, но ранее правительство заявляло, что ущерб от засухи составлял около 2 млрд рублей. Для поддержки аграриям были направлены 320 млн рублей, в том числе чтобы компенсировать затраты свердловским производителям молока.

Фото:1MI

Остальная продукция в Нижнем Тагиле тоже подорожала

В 4 раза за 10 лет подорожал твердый сыр, стоимость творога также изменилась в 1,75 раза. Еще в 4,2 раза дороже обходится теперь сливочное масло жирностью 72,5%. Обеспеченность свердловскими молоком и молокопродуктами в 2020 году в правительстве оценили в 73,3%.

Свинина прибавила за 10 лет 71%, говядина — 91%. Из замороженного мяса меньше всего подорожала курица — на 61%. Замороженная рыба тоже прибавила — 124%. Яйца 1 сорта подорожали на 88%. При этом, по данным за 2020 год, Свердловская область обеспечивает себя мясом и мясопродуктами на 58,7%, яйцами на 101,1%. Часть продукции, выращенной и произведенной в регионе, уходит на экспорт в 40 стран мира.

Выполнение показателя по экспорту продукции АПК Свердловской области в 2021 год составило 110,3 млн долларов США (110,5% к плановому значению). Из региона экспортируется масложировая продукция, цыплята племенного разведения, субпродукты, мясо птицы, кондитерские изделия, продукты, используемые для кормления животных, инкубационные яйца, яйца домашних птиц,сообщили TagilCity.ru в правительстве Свердловской области.

Хуже всего живем в пересчете на капусту

Примечательно, что за десятилетие меньше всего подорожали замороженное мясо и бензин АИ-92. Тем не менее, в перерасчете на среднюю зарплату по городу за 2021 год, тагильчане не смогут позволить себе увеличить покупки ни одного из продуктов в исследованной корзине.

Беднее всего тагильчане стали в пересчете средней зарплаты на капусту (снижение с 2252 кг в 2012 году до 454 в 2022 году), картофель (было 2685 кг, стало 864 кг) и сливочное масло (78 кг против 69 кг).

Продуктовый набор, который мы изучали, в 2012 году стоил 1476,8 рубля. В конце марта 2022 года эта же корзина обходилась тагильчанам уже в 3808,8 рубля, за 10 лет она подорожала на 158%. При этом средняя заработная плата у тагильчан выросла всего на 59%. В результате такой набор продуктов житель Нижнего Тагила теперь может купить только 12 раз, десять лет назад на среднюю зарплату горожанин мог позволить себе 19 таких продуктовых корзин.

Фото:1MI

Методика расчета

Редакция зафиксировала стоимость продуктов в сетевых магазинах шаговой доступности 31 марта 2022 года. Далее мы сравнили показатели с данными мониторинга цен на социально значимые продукты от Общественной палаты Российской федерации за март 2012 года. Всего в корзине значится более 3 десятков позиций, мы выбрали наиболее интересные по динамике цен.

Рассчитывался рост цен на отдельный продукт и всю корзину в процентах. Также был проведен перевод средней зарплаты в каждый продукт, чтобы определить динамику — больше или меньше таких продуктов может себе позволить житель Нижнего Тагила на номинальную среднюю зарплату по данным за 2021 год.

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