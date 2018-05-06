56 миллионов рублей выделены на создание детских технопарков в Свердловской области
6 мая, 12:05Экономика
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56 миллионов рублей получит Свердловская область из федерального бюджета для создания детских технопарков «Кванториум». Еще 27,5 миллионов рублей будут выделены из региональной казны.
Технопарки будут созданы на базе Дворца молодежи и Детской железной дороги, рассказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
В регионе уделяется особое внимание поиску и обучению молодых талантов, сообщает «ЕТВ». Не менее 75% детей планируется привлечь к участию в дополнительных общеобразовательных программах.
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