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56 миллионов рублей выделены на создание детских технопарков в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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56 миллионов рублей выделены на создание детских технопарков в Свердловской области

6 мая, 12:05Экономика
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