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Мэрия Екатеринбурга потратила на чиновников в этом году на 55 млн больше
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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Мэрия Екатеринбурга потратила на чиновников в этом году на 55 млн больше

Сегодня, 16:48ЭкономикаФото: официальный сайт гордумы Екатеринбурга
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