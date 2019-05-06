Мэрия Екатеринбурга потратила на чиновников в этом году на 55 млн больше
Сегодня, 16:48ЭкономикаФото: официальный сайт гордумы Екатеринбурга
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Администрация Екатеринбурга за четыре месяца 2019 года выделила на содержание чиновников 511,2 млн рублей, что на 55 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2018 году в первом квартале на содержание муниципальных служащих и работников городских учреждений было затрачено 456 млн рублей. Всего в настоящий момент в уральской столице трудятся 3 тысячи 577 чиновников, их число в сравнении с предыдущим периодом выросло на 29 человек.
В отчете администрации не учитывались затраты на оплату труда работников автономных и бюджетных учреждений.
Напомним, что в конце 2018 года Екатеринбургская гордума повысила чиновникам зарплату на 4%. Ранее дума утвердила повышение премиальных выплат для чиновников всех категорий, включая мэра города, однако после критики главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака, решение было отменено.
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