Мэрия Екатеринбурга потратила на чиновников в этом году на 55 млн больше

В 2018 году в первом квартале на содержание муниципальных служащих и работников городских учреждений было затрачено 456 млн рублей. Всего в настоящий момент в уральской столице трудятся 3 тысячи 577 чиновников, их число в сравнении с предыдущим периодом выросло на 29 человек.