Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Верхотурье, Полевской и Бисерть получат 179 миллионов на благоустройство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
40728933053 a5c33fba83 z

Верхотурье, Полевской и Бисерть получат 179 миллионов на благоустройство

Сегодня, 13:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина