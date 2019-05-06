Верхотурье, Полевской и Бисерть получат 179 миллионов на благоустройство

Муниципалитеты вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. Общая сумма федеральных грантов составит 179 миллионов рублей.

В Верхотурье на выделенные деньги планируется реконструкция центральной площади. В Полевском будет отремонтирована Аллея уральских мастеров, а в Бисерти – городской сквер в районе леспромхоза.