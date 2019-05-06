Верхотурье, Полевской и Бисерть получат 179 миллионов на благоустройство
Сегодня, 13:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловские муниципалитеты Полевской, Верхотурье и Бисерть получат 179 миллионов рублей на благоустройство, сообщает правительство региона.
Муниципалитеты вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. Общая сумма федеральных грантов составит 179 миллионов рублей.
В Верхотурье на выделенные деньги планируется реконструкция центральной площади. В Полевском будет отремонтирована Аллея уральских мастеров, а в Бисерти – городской сквер в районе леспромхоза.
Всероссийский конкурс в 2019 году принял 330 заявок от 77 субъектов. От Свердловской области были направлены 12 заявок. Выделенные средства были распределены между 46 регионами. За счет федеральных грантов будут реализованы 80 проектов. Торжественное награждение состоится 31 мая в Воронеже.
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