30% россиян не могут платить по кредитам из-за отсутствия работы
Сегодня, 19:45ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В апреле 2020 года число россиян, которые не могут платить по кредитам из-за безработицы, достигло 30%. В 2019 году 18% граждан указывали безработицу в причинах невыплаты кредитных платежей, пишут «Новые известия».
Сюжеты: Коронавирус
40% россиян объясняют неспособность возвращать кредиты общим падением доходов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10 процентных пунктов.
В Национальной ассоциации коллекторских агентств рассказали, что должники ссылаются на коронавирус, но только в единичных случаях можно сказать, что пандемия серьезно повлияла на кредиторов.
Ряд банков отметил ухудшение платежной дисциплины клиентов. Неуплату допускают и те граждане, которые ранее платили вовремя. Кредитные каникулы не оправдали надежд из-за того, что отсрочка оказалась не бесплатной, а каникулы получили те, кто лишился официальной зарплаты.
По данным Центробанка, общая сумма запросов на реструктуризацию кредитов россиян составила 760 млрд рублей.
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