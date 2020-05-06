30% россиян не могут платить по кредитам из-за отсутствия работы

40% россиян объясняют неспособность возвращать кредиты общим падением доходов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10 процентных пунктов.

В Национальной ассоциации коллекторских агентств рассказали, что должники ссылаются на коронавирус, но только в единичных случаях можно сказать, что пандемия серьезно повлияла на кредиторов.

Ряд банков отметил ухудшение платежной дисциплины клиентов. Неуплату допускают и те граждане, которые ранее платили вовремя. Кредитные каникулы не оправдали надежд из-за того, что отсрочка оказалась не бесплатной, а каникулы получили те, кто лишился официальной зарплаты.