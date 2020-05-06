Антон Силуанов рассказал, как работает заразившийся коронавирусом Михаил Мишустин
Сегодня, 08:29ЭкономикаФото: Министерство финансов РФ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что несмотря на заражение коронавирусом, председатель правительства РФ Михаил Мишустин продолжает работать, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, Мишустин находится на связи и принимает участие в рабочем процессе. Также он отметил, что работа правительства по большей части ведется по видеосвязи в последние несколько недель. В ближайшее время формат менять не планируется.
30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина тест на коронавирус оказался положительным. Об этом премьер-министр сообщил Владимиру Путину во время видеосовещания. Исполняющим его обязанности назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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