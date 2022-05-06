ЕВРАЗ попал под санкции Великобритании

ЕВРАЗ попал под санкции Великобритании
ЕВРАЗ попал под санкции Великобритании
Сегодня, 09:04ЭкономикаФото: 1MI
Компания Evraz попала в санкционный список Великобритании. Такое заявление было сделано МИДом Соединенного Королевства.

Согласно данному решению, в Великобритании у компании будут заморожены все активы, а также физическим и юридическим лицам будет запрещено вести с ней бизнес.

Причиной стало то, что Evraz занят в стратегически важных секторах экономики. Так, холдинг производит 28% от всех российских железнодорожных колес и 97% рельс в России. По мнению англичан, это значимые показатели, потому что железнодорожные пути используются для военных поставок для спецоперации на Украине, пишет ТАСС.

Напомним, у компании Evraz в Свердловской области тоже располагается два предприятия. Первое — это Качканарский ГОК, а второе — Нижнетагильский металлургический комбинат. Крупнейшим акционером холдинга является бизнесмен Роман Абрамович. Ему принадлежит 28,64% акций.

Напомним, еще в середине марта санкции Великобритания ввела в отношении самого Абрамовича. Однако в холдинге заявляли, что на работе предприятий это не скажется, потому что доля акций не является контрольной и влияние на решения у Абрамовича ограничено. Однако на следующий же день 10 ТОП-менеджеров компании подали в отставку.

Материалы по теме:
санкцииЕвразВеликобритания
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы