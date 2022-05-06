ЕВРАЗ попал под санкции Великобритании

Согласно данному решению, в Великобритании у компании будут заморожены все активы, а также физическим и юридическим лицам будет запрещено вести с ней бизнес.
Причиной стало то, что Evraz занят в стратегически важных секторах экономики. Так, холдинг производит 28% от всех российских железнодорожных колес и 97% рельс в России. По мнению англичан, это значимые показатели, потому что железнодорожные пути используются для военных поставок для спецоперации на Украине, пишет ТАСС.
Напомним, у компании Evraz в Свердловской области тоже располагается два предприятия. Первое — это Качканарский ГОК, а второе — Нижнетагильский металлургический комбинат. Крупнейшим акционером холдинга является бизнесмен Роман Абрамович. Ему принадлежит 28,64% акций.
Напомним, еще в середине марта санкции Великобритания ввела в отношении самого Абрамовича. Однако в холдинге заявляли, что на работе предприятий это не скажется, потому что доля акций не является контрольной и влияние на решения у Абрамовича ограничено. Однако на следующий же день 10 ТОП-менеджеров компании подали в отставку.