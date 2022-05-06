ЕВРАЗ попал под санкции Великобритании

Напомним, еще в середине марта санкции Великобритания ввела в отношении самого Абрамовича. Однако в холдинге заявляли, что на работе предприятий это не скажется, потому что доля акций не является контрольной и влияние на решения у Абрамовича ограничено. Однако на следующий же день 10 ТОП-менеджеров компании подали в отставку.