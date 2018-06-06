Госдолг Свердловской области составляет более 50 млрд рублей
6 июня, 12:35Экономика
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По данным на 1 июня 2018 года сумма финансового заимствования Свердловской области достигает 50,3 млрд руб. С начала 2018 года сумма субфедерального долга региона стал меньше на 25,3 млрд руб.
Галина Кулаченко, министр финансов Свердловской области, объясняет такое снижение долга тем, что негосударственные банки погашают кредиты раньше срока.
Уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 июня составил 24,3% к общему объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что на 14,6% ниже уровня на начало года уточнила Галина Кулаченко.
За первые пять месяцев 2018 года бюджет субъекта Российской Федерации вырос на 99,6 млрд руб., что выше показателя того же периода 2017 года почти в 12 раз, сообщает «УралБизнесКонсалтинг».
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