Участники из 18-ти регионов России приедут на «Иннопром» в Екатеринбург
6 июня, 07:30Экономика
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В 2018 году на выставку «Иннопром» в столицу Урала приедут представители 18-ти регионов России. 13 из них будут представлять собственные экспозиции.
Сюжеты: Екатеринбург
Ожидается приезд специалистов из Москвы, Московской, Нижегородской областей, Краснодарского края и других.
Две тематические экспозиции будут отражать деятельность Среднего Урала. Одна из них – концепция «умного города», в которой будут даны решения проблем в сфере образования, медицины и транспорта. Второй выставочный стенд отразит тему ЭКСПО-2025. На нём продемонстрируют новые технологии, важные для Екатеринбурга как претендента на принятие выставки.
В настоящее время завершается составление деловой программы для гостей. Культурная часть уже подготовлена: изюминкой станет фестиваль национального кино Кореи, передает издание «Вечерний Екатеринбург».
Напомним, «Иннопром-2018» пройдет в столице Урала с 9 по 12 июля.
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