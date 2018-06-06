Участники из 18-ти регионов России приедут на «Иннопром» в Екатеринбург

Две тематические экспозиции будут отражать деятельность Среднего Урала. Одна из них – концепция «умного города», в которой будут даны решения проблем в сфере образования, медицины и транспорта. Второй выставочный стенд отразит тему ЭКСПО-2025. На нём продемонстрируют новые технологии, важные для Екатеринбурга как претендента на принятие выставки.