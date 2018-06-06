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Участники из 18-ти регионов России приедут на «Иннопром» в Екатеринбург
Сюжеты:
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Участники из 18-ти регионов России приедут на «Иннопром» в Екатеринбург

6 июня, 07:30Экономика
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