«Русал» вложит в завод на Урале 450 миллионов рублей

«Русал» профинансирует модернизацию «Верхнесинячихинского лесохимического завода». Компания планирует инвестиции в размере порядка 450 миллионов рублей, сообщает интернет-издание Znak.
Обновление производства на предприятии должно осуществиться в два этапа. Первый этап начнется уже в этом году. Будет построена технологическая нитка с новой печью CML. В рамках второго этапа будут построены дополнительные технологические мощности по подготовке сырья и установлены еще пять печей CML. Полностью модернизация будет завершена до конца 2020 года.
Как сообщает представитель компании по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичев, модернизация поможет увеличить выпуск угля в 2,5 раза и достигнет двух тысяч тонн в месяц. Завод в Синячихе так может войти в список наиболее эффективных и современных предприятий по выпуску угля в России.
Отмечается, что на время модернизации часть сотрудников отправлена в простой, но они получают все положенные законом выплаты. Треть персонала останется на заводе для прохождения инструктажа и обучения.
По итогам техперевооружения численность сотрудников предприятия будет увеличена до 200,сказал корреспондентам Znak представитель «Русала».
Ранее сотрудники завода в Верхней Синячихе пожаловались на вынужденный простой, а также на необходимость дважды в неделю приезжать на предприятие для прохождения алкотестирования.