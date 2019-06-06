«Русал» вложит в завод на Урале 450 миллионов рублей

Обновление производства на предприятии должно осуществиться в два этапа. Первый этап начнется уже в этом году. Будет построена технологическая нитка с новой печью CML. В рамках второго этапа будут построены дополнительные технологические мощности по подготовке сырья и установлены еще пять печей CML. Полностью модернизация будет завершена до конца 2020 года.

Как сообщает представитель компании по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичев, модернизация поможет увеличить выпуск угля в 2,5 раза и достигнет двух тысяч тонн в месяц. Завод в Синячихе так может войти в список наиболее эффективных и современных предприятий по выпуску угля в России.

Отмечается, что на время модернизации часть сотрудников отправлена в простой, но они получают все положенные законом выплаты. Треть персонала останется на заводе для прохождения инструктажа и обучения.

По итогам техперевооружения численность сотрудников предприятия будет увеличена до 200,сказал корреспондентам Znak представитель «Русала».