Суд арестовал имущество и счета экс-владельцев Евразийского расчётного центра
Сегодня, 12:12ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Арбитражный суд Свердловской области арестовал личные счета и имущество учредителя ОАО «УК «Евразийский расчетный центр» Ирины Горшковой и бывшего руководителя компании Софьи Сигал, сообщает пресс-служба «Энергосбыт Плюс».
Арест был произведён в рамках дела о «Евразийского расчетного центра». По заявлению истцов, Горшкова и Сигал за время управления не предпринимали каких-либо мер для урегулирования вопроса сокращения задолженности за тепло и, чтобы уйти от ответственности перед кредиторами, могут передать свои активы третьим лицам. Суд согласился с этим.
Руководство компании, не имея собственных средств, продолжало заниматься операционной деятельностью. В результате систематические неплатежи нанесли ущерб в размере ориентировочно 147 млн рублей поставщику тепла и другим кредиторам,пишет пресс-служба «Энергосбыт Плюс».
Также на рассмотрении находится спор о привлечении руководства ОАО «УК «Евразийский расчетный центр» к субсидиарной ответственности.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей