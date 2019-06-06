Суд арестовал имущество и счета экс-владельцев Евразийского расчётного центра

Арест был произведён в рамках дела о «Евразийского расчетного центра». По заявлению истцов, Горшкова и Сигал за время управления не предпринимали каких-либо мер для урегулирования вопроса сокращения задолженности за тепло и, чтобы уйти от ответственности перед кредиторами, могут передать свои активы третьим лицам. Суд согласился с этим.