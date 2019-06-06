В Нижнем Тагиле РИЦ начнет взыскание долгов в приказном порядке

Данный способ является упрощенной системой взыскания долгов, без судебного разбирательства. Поставщик услуг направляет в суд заявление, по которому выносится решение. Судебный приказ направляется в банки и по месту работы должника. Далее неплательщика уведомляют о процедуре взыскания. Средства списываются с его банковского счета. Участие судебных приставов при этом не нужно. Деньги со счета списываются через 10 дней после уведомления.