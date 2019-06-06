В Нижнем Тагиле РИЦ начнет взыскание долгов в приказном порядке
Сегодня, 13:38ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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АО «Расчетный информационный центр» в приказном порядке начнет взыскивать долги за услуги вывоза ТБО, сообщает «Тагильский рабочий».
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Данный способ является упрощенной системой взыскания долгов, без судебного разбирательства. Поставщик услуг направляет в суд заявление, по которому выносится решение. Судебный приказ направляется в банки и по месту работы должника. Далее неплательщика уведомляют о процедуре взыскания. Средства списываются с его банковского счета. Участие судебных приставов при этом не нужно. Деньги со счета списываются через 10 дней после уведомления.
РИЦ в июне намерен подать около 800 заявлений в суд.
Напомним, что с 1 июня РЭК снизила для Нижнего Тагила тарифы на вывоз мусора с 835,97 рубля до 695,23 рубля за кубический метр. Таким образом, один житель многоквартирного дома по нормативу будет платить около 117,4 рубля, а частного дома — 132,1 рубля.
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