В «Титановой долине» выявили незаконную сделку на 906 миллионов рублей
Сегодня, 11:29ЭкономикаФото: Страница "Титановой долины" в соцсети
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Счетная палата Свердловской области выявила теневую сделку в особой экономической зоне «Титановая долина», сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
Согласно материалам проверки, руководство «Титановой долины», не согласовав действия с советом директоров, провело сделку на 908 миллионов рублей, 135 миллионов рублей были перечислены на счет во «Внешпромбанке», который в 2016 году был лишен лицензии. Также в документах указано, что руководитель «Титановой долины» потратил на такси 150 тысяч рублей за два дня.
Помимо этого, правительством Свердловской области «Титановой долине» были выделены деньги на покупку вместительных микроавтобусов. Однако руководство приобрело два «Мерседеса» класса люкс.
Убыток «Титановой долины» в 2018 году составил 47,9 миллиона рублей. 4 июня этого года ЗакСо одобрило финансирование из бюджетных средств в размере 570 миллионов рублей.
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