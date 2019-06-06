В «Титановой долине» выявили незаконную сделку на 906 миллионов рублей

Согласно материалам проверки, руководство «Титановой долины», не согласовав действия с советом директоров, провело сделку на 908 миллионов рублей, 135 миллионов рублей были перечислены на счет во «Внешпромбанке», который в 2016 году был лишен лицензии. Также в документах указано, что руководитель «Титановой долины» потратил на такси 150 тысяч рублей за два дня.