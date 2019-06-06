Южнокорейская компания построит в Свердловской области завод за $100 млн

Компания Birch Holdings из Южной Кореи планирует строительство завода на территории индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. Предприятие будет заниматься изготовлением березовой фанеры, древесно-стружечных плит и пиломатериалов.

По словам регионального министра инвестиций и развития, республика Корея является стратегическим партнером Свердловской области. В 2018 году экспорт продуктов деревообработки из региона в Южную Корею вырос более, чем в два раза.

Запуск предприятия позволит создать 500 новых высокопроизводительных рабочих мест, что соответствует задачам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости,заявила Виктория Казакова.