Южнокорейская компания построит в Свердловской области завод за $100 млн
Южнокорейский холдинг построит в Краснотурьинске деревообрабатывающий завод за 100 миллионов долларов, сообщает «Федерал пресс».
Компания Birch Holdings из Южной Кореи планирует строительство завода на территории индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. Предприятие будет заниматься изготовлением березовой фанеры, древесно-стружечных плит и пиломатериалов.
По словам регионального министра инвестиций и развития, республика Корея является стратегическим партнером Свердловской области. В 2018 году экспорт продуктов деревообработки из региона в Южную Корею вырос более, чем в два раза.
Запуск предприятия позволит создать 500 новых высокопроизводительных рабочих мест, что соответствует задачам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости,заявила Виктория Казакова.
Предполагается, что годовой объем выпускаемой продукции достигнет 240 тысяч кубометров. На производстве будут работать порядка 500 сотрудников. Сырье для производства завод планирует закупать у уральских лесхозов. Открытие завода предполагается 2021 год.