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#домахорошо
Южнокорейская компания построит в Свердловской области завод за $100 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Южнокорейская компания построит в Свердловской области завод за $100 млн

Сегодня, 16:09ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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