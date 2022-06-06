Газоочистку металлургического цеха модернизировали на предприятии УГМК

Газоочистку металлургического цеха модернизировали на предприятии УГМК
Газоочистку металлургического цеха модернизировали на предприятии УГМК
Сегодня, 17:25ЭкономикаФото: Пресс-служба УГМК
Современная система очистки газов внедрена в филиале «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) в поселке Верх-Нейвинский Свердловской области.

Прежде все печи производства были связаны с единственным газоходом, что затрудняло процесс очистки газа и отладку печей. Как следствие, иногда из-за неисправности одной печи становилось необходимо временно замороживать цех целиком.

Теперь газоходы разветвили на три направления. Благодаря этому, газы стали очищаться значительно лучше, а оборудование гораздо проще чинить, отметил заместитель главного инженера по строительству филиала Олег Тутуев.

Модернизация газоочистных сооружений в филиале «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК)

Новшество позволяет проводить газоотвод с учетом параметра каждого конкретного станка. К тому же, при приостановке по техническим причинам одного из газоводов остальные продолжат действовать и вполне смогут выдержать повышенную нагрузку.

Газоходы выпустил ремонтно-механический цех филиала. А смонтировать их получилось всего за пять дней, рассказали в управлении общественных связей УГМК.

Сюжеты:
Новости УрФО
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