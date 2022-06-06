Газоочистку металлургического цеха модернизировали на предприятии УГМК

Прежде все печи производства были связаны с единственным газоходом, что затрудняло процесс очистки газа и отладку печей. Как следствие, иногда из-за неисправности одной печи становилось необходимо временно замороживать цех целиком.
Теперь газоходы разветвили на три направления. Благодаря этому, газы стали очищаться значительно лучше, а оборудование гораздо проще чинить, отметил заместитель главного инженера по строительству филиала Олег Тутуев.
Новшество позволяет проводить газоотвод с учетом параметра каждого конкретного станка. К тому же, при приостановке по техническим причинам одного из газоводов остальные продолжат действовать и вполне смогут выдержать повышенную нагрузку.
Газоходы выпустил ремонтно-механический цех филиала. А смонтировать их получилось всего за пять дней, рассказали в управлении общественных связей УГМК.