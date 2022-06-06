Развитию фармацевтических компаний помогает правительство Свердловской области

В связи с ростом цен мы вынуждены были снять с производства некоторые товары, например, парацетамол, димедрол, дротаверин, ампициллин. Их себестоимость выше зарегистрированной цены. В свою очередь мы обращались в Минздрав с просьбой поднять отпускные цены на эти и другие препараты, которые на сегодня предприятием выпускаются в убыток, но согласия не получили. Также проводились беседы с заместителем руководителя ФАС Тимофеем Нижегородцевым, но это также результатов это не принесло, отметил руководитель предприятия.