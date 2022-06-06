Развитию фармацевтических компаний помогает правительство Свердловской области

ОАО «Уралбиофарм» является старейшим в Уральском регионе предприятием по выпуску фармацевтической продукции, в 2022 году ему исполняется 92 года.
В номенклатуре предприятия 44 лекарственных препарата практически всех основных фармакотерапевтических групп: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, желчегонные, препараты от кашля, противовоспалительные, анальгетики и жаропонижающие. Также предприятием освоен выпуск 25 наиболее востребованных БАДов. В основном, это витаминные комплексы, отличающиеся от лекарственных средств дозировкой действующего вещества, но не качеством.
Наша продукция остро востребована как на внутреннем рынке РФ, так и в странах СНГ и ближнего зарубежья, в связи с ее качеством и доступной ценой, рассказал редакции TagilCity.ru исполнительный директор ОАО «Уралбиофарм» Павел Финагин.
В результате санкционной политики ОАО «Уралбиофарм» в 2021–2022 годах столкнулось с проблемами повышения цен на сырье, которое поставляется из Китая. Также растут цены на печатную продукцию, логистику. Помимо этого, происходит задержка поставок реактивов и стандартных образцов субстанций и примесей, необходимых для анализа субстанций и лекарственных препаратов. Европа и США совсем отказались от поставок образцов в Россию, что также влияет на рост цен и сроки поставки. В среднем, цены на продукцию ОАО «Уралбиофарм» выросли за последний год на 15%.
Павел Финагин отметил, что предприятию помогает Министерство промышленности Свердловской области, правительство области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым, фонд развития промышленности РФ и региона.
В настоящий момент мы заявляемся на кредит по льготной программе на развитие и планируем запускать в производство дженерики известных и востребованных западных лекарственных средств. В настоящее время в разработке 14 новых препаратов, в дальнейшем в рамках стратегии, до 60 новых препаратов в ближайшие пять лет, пояснил директор.
Однако он отметил, что в вопросе импортозамещения имеются серьезные проблемы: на каждый препарат для регистрации придется потратить два-три года и около 10-15 миллионов рублей. На сегодняшний день никаких «поблажек» в сфере регулирования в данном вопросе нет.
Мы предлагаем государству вопросы регистрации продуктов для импортозамещения взять на себя: создать государственную структуру, которая будет заниматься клиническими испытаниями за счет бюджета и сразу передавать на регистрацию, рассказал Павел Финагин.
Также собеседник пояснил, что большая часть производства ОАО «Уралбиофарм» — это препараты из группы ЖНВЛП, цены на них регулируются Минздравом России.
В связи с ростом цен мы вынуждены были снять с производства некоторые товары, например, парацетамол, димедрол, дротаверин, ампициллин. Их себестоимость выше зарегистрированной цены. В свою очередь мы обращались в Минздрав с просьбой поднять отпускные цены на эти и другие препараты, которые на сегодня предприятием выпускаются в убыток, но согласия не получили. Также проводились беседы с заместителем руководителя ФАС Тимофеем Нижегородцевым, но это также результатов это не принесло, отметил руководитель предприятия.
Фармацевтическая отрасль является одной из самых емких в мире в финансовом смысле. А во время пандемии COVID-19 к этой промышленности было приковано особое влияние. В 2021 году жители России приобрели более 5,5 миллиарда упаковок лекарственных средств.
На сегодняшний день российские фармацевтические предприятия производят дженерики, которые не уступают по качеству западным аналогам, однако цены на них чаще всего на порядок меньше. При этом, на всех заводах установлено современное оборудование, а за прошедшие 10 лет в стране появились 60 новых фармацевтических предприятий. Еще более 100 иностранных предприятий производят лекарства в России.
Правительство приняло решение, что приоритет в приобретении для госнужд, то есть для больниц, будет отдаваться и в лекарственных средствах, и в медицинской технике российским производителям. Это, естественно, сделало отрасль одной из наиболее инвестиционно привлекательных, рассказал президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В прошлом году емкость фармацевтического рынка в стране превысила два триллиона рублей. При этом, аналитики не учитывали вакцины от COVID-19. Лидерами российского производства лекарственных препаратов являются компания «Вертекс», «ОЗОН фармацевтика», группа компаний «Полисан». На заводах используется современное технологичное оборудование.
Однако в последнее время лекарства обходятся россиянам все дороже, в среднем они подорожали на 12%. Цены на жизненно важные препараты производители не могут повышать, их регламентирует правительство РФ. Чтобы поддержать предпринимателей, ТПП предложила Минздраву индексировать стоимость лекарств, на которые цена не менялись более восьми лет.
Когда началась пандемия COVID-19, Фонд развития предпринимательства запустил программу займов, которая помогла многим российским фармацевтическим компаниям увеличить мощности и расширить производство.
Мы очень активно работаем с этим фондом, отбираем проекты через наши территориальные палаты, наши комитеты, советы. Они вообще за это время поддержали более тысячи проектов на 250 миллиардов рублей. За прошлый год и до сегодняшнего дня мы выдвинули туда для финансирования более 50 проектов из 24 регионов России, отметил Сергей Катырин.
Российские компании продолжат импортозамещение и будут создавать новые уникальные разработки.