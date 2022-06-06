Все активнее практикуются «шоп-туры» за машинами по России

Все активнее практикуются «шоп-туры» за машинами по России
Все активнее практикуются «шоп-туры» за машинами по России
Сегодня, 20:49ЭкономикаФото: 1MI
В связи со стремительным ростом цен на новые автомобили россияне стали чаще выбирать подержанные. Цены на вторичном авторынке существенно отличаются в разных регионах.

Согласно статистике, собранной порталом Auto.ru, средняя стоимость одинаковых старых моделей значительно колеблется в зависимости от места заключения сделки. Как пример, ценник на Lada Granta на Кузбассе на десятки тысяч меньше, чем в остальной Сибири.

Но выгоднее всего б/у «Лады» брать в Самарской области, ведь именно там, в Тольятти, их производят, поэтому предложение традиционно велико. А на Дальнем Востоке экономично приобретать японские праворульные транспортные средства, которые даже с учетом доставки и растаможки дешевле иномарок в дилерских центрах.

Может возникнуть ошибочное мнение, что более дешевые автомобили в других регионах уступают по качеству тем же авто в областях, где цена на них выше. На самом деле, это не так, заявляет генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Есть несколько объективных факторов, в связи с которыми разнится цена на б/у автомобили в разных уголках большой России. В частности, в ряде регионов непростое экономическое положение испытывают автосалоны. И они максимально сбивают цены, чтобы элементарно выжить, довольствуясь невысокой прибылью.

Кроме того, распространена недооценка машин в связи с условиями того или иного региона: где-то автомобиль удешевляет низкое качество дорог, а в Москве, где с состоянием дорожного полотна - полный порядок, продавцы снижают цены из-за обильной обработки дорог реагентами, усиливающими коррозию.

При этом, чтобы, желая сэкономить, потом не переплатить за ремонт безнадежно сломанного автомобиля, перед покупкой следует проводить комплексную диагностику у независимых мастеров, сообщают «Новые Известия».

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