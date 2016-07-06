157 миллионов рублей похитили организаторы финансовой пирамиды в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга вступил в сговор с группой лиц, организовав финансовую пирамиду. В период с марта 2010 года по май 2012-го Шведов принимал от граждан деньги, которые якобы инвестировались в ценные бумаги московских бирж. Однако никакая деятельность по вкладам в биржи не производилась. Проценты, выплачиваемые «инвесторам», брались из средств новых вкладчиков. Правоохранители расценивают такие действия как деятельность по классической схеме финансовой пирамиды, что наказывается законом.

Шведов действовал не один. Его подельник Плотников тоже должен был предстать перед судом. Но до времени предъявления обвинения он не дожил, дело в отношении него прекращено ввиду смерти обвиняемого.

Перед судом предстанет только один обвиняемый – Евгений Шведов. Дело по его обвинению будет рассматриваться в особом порядке, т. к. обвиняемый заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. В этом случае судопроизводство происходит в ускоренном порядке, без исследования доказательств вины обвиняемого. Срок наказания в данном случае не будет превышать 2/3 от максимального срока.

Уголовное дело по ст. «мошенничество в особо крупном размере» направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга.