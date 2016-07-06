97 500 рублей штрафа получил магазин в Первоуральске за незаконную продажу алкоголя

Вследствие поступивших от жителей г. Первоуральска жалоб в кафе-магазине «24 часа» ИП Кислициной Роспотребнадзором была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки в магазине обнаружены многочисленные нарушения санитарного и технического регламентов продажи. В продаже имелись пиво и продукты с просроченными сроками годности, нарушены нормы хранения продукции, отсутствовали правильно заполненные ценники. Покупателям не была представлена на общее обозрение информация о предоставляемых услугах, не соблюдены требования к оформлению вывески, нарушался закон о продаже табачных изделий. И еще ряд нарушений был обнаружено проверяющими.

В результате начальником территориального отдела были наложены штрафы на сумму 54 тысячи рублей. В адрес предпринимателя ИП Кислициной было направлено требование о ликвидации обнаруженных нарушений.

Впоследствии сотрудники Роспотребнадзора провели еще одну проверку исполнения ранее выданного предписания. И снова были обнаружены те же нарушения, которые были выявлены в первый раз. По-прежнему продавалось пиво с просроченным сроком годности, в продаже присутствовали испорченные продукты, работники кафе не были одеты в спецодежду. В ходе проверки также установлено, что в кафе продавались спиртосодержащие напитки, на продажу которых не имелось лицензии: водка и коньяк 5 наименований. Факт приемки и продажи этих напитков подтверждается записями в журнале.

По результатам проверки были составлены протоколы о правонарушениях по 6 статьям КоАП РФ. На этот раз Арбитражным судом Свердловской области наложены административные штрафы на сумму 97 500 рублей.

Прокурор г. Первоуральска обратился в суд с иском о прекращении деятельности по розничной продаже алкогольной продукции в кафе-магазине «24 часа». Иск полностью удовлетворен.

Первоуральский отдел Роспотребнадзора продолжает работу по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности.