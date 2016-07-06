Виталий Кличко сообщил о возможном срыве отопительного сезона в Украине
6 июля 2016, 15:25Экономика
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о возможном срыве отопительного сезона в стране. Дело в том, что компания «Нафтогаз» из-за штрафных санкций заблокировала счета 104 энергокомпаний в Украине.
Местные СМИ со слов Кличко передают, что на подготовку сезона тратятся большие деньги, однако счета энергетических компаний заблокированы по всей стране. Подготовка к сезону на грани срыва.
Чтобы решить данный вопрос, местные власти обращаются к правительству. А мэр Киева тем временем уверен, что проблему можно решить «за круглым столом».
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