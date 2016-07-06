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Виталий Кличко сообщил о возможном срыве отопительного сезона в Украине
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виталий Кличко сообщил о возможном срыве отопительного сезона в Украине

6 июля 2016, 15:25Экономика
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