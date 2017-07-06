508 домов в Свердловской области были исключены из программы капремонта
6 июля 2017, 07:15Экономика
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Накануне стало известно, что 508 домов в Свердловской области были исключены из программы капремонтов. Как пояснили в правительстве, их ремонт был признан нецелесообразным.
Сюжеты: Нижний Тагил
Речь идёт о ветхих и аварийных постройках, а также домах с низкой степенью благоустройства. Список был сформирован с учетом мнения муниципальных властей и результатов проведенных экспертиз.
Своеобразная ревизия коснулась практически всех городов в области. В Екатеринбурге было вычеркнуто 72 дома, а в Горнозаводском управленческом округе - 54.
Однако в программу капремонтов была добавлена 91 новостройка, в том числе в Нижнем Тагиле. Эти дома, отметим, были построены после августа 2016 года. Взносы начнут собирать через три года.
В целом в программу в срок до 2044 года вошли 27 968 домов, передает ЕАН.
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