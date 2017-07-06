Французский производитель самолетов Airbus планирует отказаться от деталей российских производителей
6 июля 2017, 13:20Экономика
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Контракт на 2018 год между французской компанией Airbus и российским предприятием «Иркут», выпускающим передние шасси для самолетов, находится под угрозой.
Французская сторона настаивает на скидке при покупке российской продукции. Ее размер составляет 16-17%. После введения санкций между Россией и ЕС возникло охлаждение, которое стало сказываться на экономических отношениях промышленных предприятий.
Так, еще в январе 2017 года Airbus предупредили, что купят в два раза меньше комплектов шасси, чем в 2016 году. А сейчас они настаивают на скидках, которые абсолютно не выгодны российской корпорации «Иркут».
Если два предприятия не договорятся о дальнейших условиях сотрудничества, которые будут устраивать обе стороны, контракт на 2018 год может быть не заключен, сообщает РИА URA.RU.
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