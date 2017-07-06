Французский производитель самолетов Airbus планирует отказаться от деталей российских производителей

Французская сторона настаивает на скидке при покупке российской продукции. Ее размер составляет 16-17%. После введения санкций между Россией и ЕС возникло охлаждение, которое стало сказываться на экономических отношениях промышленных предприятий.

Так, еще в январе 2017 года Airbus предупредили, что купят в два раза меньше комплектов шасси, чем в 2016 году. А сейчас они настаивают на скидках, которые абсолютно не выгодны российской корпорации «Иркут».

Если два предприятия не договорятся о дальнейших условиях сотрудничества, которые будут устраивать обе стороны, контракт на 2018 год может быть не заключен, сообщает РИА URA.RU.