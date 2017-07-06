Идея мэра города Сергея Носова о строительстве моста через пруд Нижнего Тагила близка к воплощению

Идея строительства моста через пруд Нижнего Тагила давно вынашивается главой города Сергеем Носовым. Мэр делает все для того, чтобы эта инициатива воплотилась в жизнь, как можно скорее.

Уже найден проектировщик моста, рассчитана ориентировочная стоимость данного проекта, определены предварительные сроки начала строительства.

6 июля Носов встретился с членами правительства Свердловской области и представителями крупной металлургической компании Нижнего Тагила, которая предложила оставлять в городе часть своей прибыли для реализации данного проекта.

Остается получить гарантии регионального правительства, которое должно дать на это разрешение. Кроме строительства моста через пруд, планируется развивать инженерную инфраструктуру Муринских прудов под возведение коттеджей, сообщает ИА «Новый город».