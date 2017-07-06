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Идея мэра города Сергея Носова о строительстве моста через пруд Нижнего Тагила близка к воплощению
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Идея мэра города Сергея Носова о строительстве моста через пруд Нижнего Тагила близка к воплощению

6 июля 2017, 12:50Экономика
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