Почти на 5% подорожали продукты и алкоголь в Свердловской области
6 июля 2017, 09:00Экономика
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К июню нынешнего года в Свердловской области подорожали продукты и алкоголь. Такой вывод озвучили в Свердловскстате.
Так, продукты прибавили в цене 4,7%, а алкоголь - 8%, передает Областная газета.
Инфляция составила 4,1%. В частности, в мае она была 0,5%, а уже к июню продукты подорожали на 1%.
Речь идёт о сравнении цен на товары прошлого года.
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