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Почти на 5% подорожали продукты и алкоголь в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти на 5% подорожали продукты и алкоголь в Свердловской области

6 июля 2017, 09:00Экономика
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