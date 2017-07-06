Россияне стали меньше откладывать и больше тратить денег на текущие нужды

По данным НАФИ, 46% жителей России в 2017 году стали тратить деньги сразу, ничего не откладывая «на черный день». При этом наиболее склонными к сбережениям оказались молодые люди от 18 до 24 лет и старшее поколение - от 55 лет.

На изменение ситуации повлиял выход России из экономического кризиса, считают специалисты. В 2017 году экономика стала стабильнее, чем в предыдущие два года, поэтому уверенность людей в завтрашнем дне выросла.

Многие в этом году решили сделать крупные покупки на отложенные ранее деньги. Эксперты также считают, что и в дальнейшем сберегательную модель финансового поведения граждан заменит потребительская, сообщает газета «Известия».