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Россияне стали меньше откладывать и больше тратить денег на текущие нужды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне стали меньше откладывать и больше тратить денег на текущие нужды

6 июля 2017, 19:55Экономика
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