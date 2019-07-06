Свердловское правительство потратило на автомобиль 5,2 млн рублей

Директор Департамента информполитики региона Юлия Прыткова отметила, что автомобиль приобрели для плановой замены аналогичного транспорта, так как предыдущая машина эксплуатировалась в течение 11 лет. Срок эксплуатации должен состоять не более восьми лет, сказала она.