Свердловское правительство потратило на автомобиль 5,2 млн рублей
Сегодня, 09:59ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правительство Свердловской области в начале июня купило автомобиль Toyota Land Cruiser 200 за 5,2 млн рублей, сообщает издание Ура.ру.
Заказ оформило ГКУ СО «Автохозяйство правительства Свердловской области», поставщиком стало ООО «Эни Моторс». С учетом НДС цена нового внедорожника составила 5 млн 200 тысяч рублей.
Директор Департамента информполитики региона Юлия Прыткова отметила, что автомобиль приобрели для плановой замены аналогичного транспорта, так как предыдущая машина эксплуатировалась в течение 11 лет. Срок эксплуатации должен состоять не более восьми лет, сказала она.
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