Охрана боеприпасов обойдется УВЗ в Нижнем Тагиле в пять миллионов рублей

Согласно техническому заданию размещение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов осуществляется с использованием подходящих площадей, лицом, которое допущено к обращению с вредными веществами согласно действующему законодательству. Общая масса имущества составляет 123 248 тонны.

По договору хранитель должен соблюдать все правила удержания боеприпасов в период всего времени. Срок хранения имущества — с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.