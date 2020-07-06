Охрана боеприпасов обойдется УВЗ в Нижнем Тагиле в пять миллионов рублей
АО Научно-производственная корпорации «Уралвагонзавод» проводит аукцион по поиску хранителя боеприпасов. Начальная сумма договора составляет 4 998 254 рублей.
Согласно техническому заданию размещение и хранение взрывчатых веществ и боеприпасов осуществляется с использованием подходящих площадей, лицом, которое допущено к обращению с вредными веществами согласно действующему законодательству. Общая масса имущества составляет 123 248 тонны.
По договору хранитель должен соблюдать все правила удержания боеприпасов в период всего времени. Срок хранения имущества — с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
Закупка проводится по основаниям предотвращения возможных аварий, других чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы и при необходимости чрезвычайного вмешательства. Поиск претендентов на реализацию охраны начался 2 июля 2020 года. Дата окончания подачи заявок от участников — 10 июля. Итоги аукциона станут известны 22 июля.