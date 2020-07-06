В Екатеринбурге ожидается закрытие четверти предприятий общепита после пандемии

Однако, по мнению ресторатора, из-за пандемии пострадают лишь малые заведения, у которых не было большой «подушки безопасности» на подобный случай. Также Олег Пономарев считает, что крупные игроки рынка спокойно переживут период коронавируса.

В текущий момент, по данным Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, на территории города действуют 170 летних веранд ресторанов и кафе, которые были зарегистрированы: они обязаны соблюдать все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором. Более того, в Комитете считают, что в текущем году следует ожидать роста количества, а также уверены, что такие заведения будут пользоваться спросом у потребителей, поскольку горожане «соскучились не только по блюдам, но и по культуре обслуживания».