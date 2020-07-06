В Екатеринбурге показали эскиз будущего Дворца водных видов спорта

Проект разрабатывало бюро Archinform бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева.

Он рассказал изданию, что здание имеет протяженность почти в 200 метров. Его костяк составят три бассейна — прыжковый, спортивный для демонстраций и тренировок. Основная цель проекта — компактность, чтобы объемы были небольшими. При создании эскизов архитекторы опирались на похожие объекты в других странах — Баку и Будапеште.

В общей сложности площадь дворца составит 60 тысяч квадратных метров. Он сможет вместить до 5289 зрителей.

Для самих спортсменов, судей и персонала планируется сделать входы на первом уровне здания, а зрители будут проходить сразу на второй уровень и двигаться на свои места.

Предполагается, что после окончания Универсиады во дворце будут проходить детские тренировки. По проекту в здании имеются раздевалки, душевые кабины и бассейны. А для взрослых занятий предусмотрен тренировочный бассейн. Кроме того, в здании будут проходить и другие крупные соревнования.