Какие социальные выплаты положены малоимущим и многодетным семьям на Урале

Как получить вещевую помощь для малоимущих в Свердловской области?

Ни федеральными, ни региональными законами и постановлениями не предусмотрена вещевая помощь. Однако ее все же можно получить. Дело в том, что церкви, а также различные социальные центры предоставляют населению поддержку. В основном туда люди приносят свои какие-то вещи и нуждающиеся могут их получить, оказавшись в сложной ситуации.