Какие социальные выплаты положены малоимущим и многодетным семьям на Урале

В первую очередь, важно понять, какая семья является малоимущей. Это те, кто имеет доход менее прожиточного минимума. При этом смотреть нужно не на то, какой установлен прожиточный минимум в целом России, а в регионе.
В Свердловской области на 2021 год прожиточный минимум установлен 11 206 рублей на душу населения. При этом для трудоспособных граждан он составляет 11 966 рублей, для пенсионеров — 9521 рубль, для детей — 11 850 рублей.
Так, если в семье двое взрослых и один ребенок, то складываются прожиточные минимумы для каждого из них. Итоговая сумма и будет тем порогом, который является минимальным и ниже него как раз находятся малоимущие семьи.
При этом важно понимать, что социальная выплата малоимущим назначается только при условии наличия официального дохода, чтобы он был подтвержден документально.
Не всегда понятно, как правильно рассчитать доход, чтобы разобраться, требуется ли семье помощь. Большинство граждан попросту не знают, какие конкретно доходы нужно учитывать для получения статуса малоимущей семьи. Проблемы могут возникать и при указании неподходящих доходов. Чтобы не наделать ошибок, обратимся к статье 14 ФЗ № 44 (О порядке учета среднедушевого дохода).
Итак, считается доход семьи с учетом прибыли, полученной в предыдущие три месяца до момента оформления статуса малоимущей. В расчет суммы входят такие виды дохода как:
Как видите, при подсчетах в 2021 году учитываются не все доходы, в противном случае госуслуга получена не будет. К ним можно отнести социальную помощь от государства, некоторые виды страховых выплат, например, компенсация за ущерб или реабилитацию.
Помимо основных выплат, которые полагаются каждой семье при рождении детей, есть те, которые предназначены исключительно для семей, имеющих низкие доходы. Разберем, какие это выплаты.
С 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми. Он позволяет каждый месяц получать выплаты за рождение первого или второго ребенка. Данная мера не является основной, а дополнительной.
Важно понимать, что другие льготы эта выплата не заменяет и не отменяет. Она предоставляется на ежемесячной основе. Получает ее мама ребенка, но при этом в некоторых случаях это может сделать отец, если женщина умерла или лишена родительских прав.
Сумма пособия составляет один прожиточный минимум на ребенка. В случае со Свердловской областью это 11 895 рублей.
Выплачивается данное пособие до исполнения ребенку трех лет. Однако подтверждать свое право на его получение нужно каждый год.
Оно появилось относительно недавно — с 1 января 2020 года. Выплачиваемая сумма зависит от доходов родителей и составляет 50% (5957 рублей), 75% (8435,5 рубля) и 100% (11 850 рублей).
Полагается одному из родителей или законных представителей. Сумма определяется после подсчета всех доходов семьи. Она назначается в размере 50%, при условии, если с ней выходит прожиточный минимум. Если этой суммы недостаточно, то, соответственно сумма будет выше.
Отдельно стоит сказать, какие выплаты полагаются многодетным семьям в Свердловской области в 2021 году. Таковой семья начинает считаться, когда в ней появляется третий ребенок.
Самая первая выплата и самая большая — это 137 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Это региональный материнский капитал. Пока программа продлена до 31 декабря 2021 года, однако она может быть продлена.
Чтобы разобраться, какие еще выплаты полагаются семьям в Свердловской области, обратимся к закону № 100 ОЗ, в котором содержится информация о социальных программах.
Пособия многодетным полагаются следующие:
По беременности и родам. При ранней постановке на учет до 12 недель выплачивается 823 рубля;
Единовременные пособия в размере 5 тысяч рублей за рождение третьего и каждого последующего ребенка;
Выплата за получение знака «Материнская доблесть». I степень — 154,7 тысячи рублей, II — 77,3 тысячи рублей, III степень — 38,6 тысячи рублей;
Выплата малообеспеченным до трех лет в размере прожиточного минимума на ребенка.
Малоимущие семьи в Свердловской области могут получить также единовременное пособие. При этом должен соблюдаться ряд условий:
Нетрудоспособными гражданами признаются инвалиды, не работающие и не осуществляющие иную деятельность, в период которой подлежат обязательному пенсионному страхованию.
Сумма единовременной выплаты в зависимости от ситуации отличается:
Также социальная помощь в Свердловской области может быть оказана в натуральном виде. В данном случае, какой конкретно вид помощи будет оказан, определяют органы соцзащиты.
Как правило, единовременные выплаты предоставляются на неотложные нужды, например, оплату лечения, проезд до места лечения, потеря имущества в результате ЧС и так далее.
Чтобы оформить любое из пособий на детей или взрослого, обязательно должен быть собран пакет документов. Им граждане подтверждают, что их доходы действительно ниже прожиточного минимума и они нуждаются в помощи.
Прежде всего, требуются копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность — паспорт, свидетельства о рождении детей. Опекуны и другие законные представители должны также предоставить документы для подтверждения своего статуса.
Следующий документ — справка о прописке. Она выдается в паспортных столах. В ней указываются все проживающие в жилье.
Также обязательно предоставляются справки о доходах каждого члена семьи. Это может быть 2-НДФЛ с места работы, справка о получении пенсии с ее размером и другие документы.
Могут потребоваться и дополнительные документы. Их список определяется уже в зависимости от назначаемого пособия.
У многих получателей пособий возникает резонный вопрос — продлеваются ли они автоматически? На самом деле нет. В 2020 году такая мера действительно существовала в связи с пандемией коронавируса, но после стабилизации ситуации с заболеваемостью она была отменена и теперь, если срок выплаты пособия подходит к концу, нужно заново собирать пакет документов.
В 2021 году по всей России были введены новые выплаты на детей. Прием заявлений начался в июле месяце. Теперь дополнительные средства могут получить неполные семьи, родители школьников, а также беременные женщины.
К началу учебного года на детей от 6 до 18 лет, а при наличии инвалидности или ограниченных возможностях — до 23 лет, родители получают 10 тысяч рублей для подготовки к школе. Данная выплата не зависит от того, какой у семьи доход и полагается на каждого ребенка. Заявления принимаются с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Перевод средств осуществляется с августа по декабрь.
Беременные женщины могут получить помощь, если находятся в сложной ситуации и встали на учет до 12 месяцев беременности. Сумма пособия составляет 50% от прожиточного минимума — 5983,5 рубля. Однако не стоит забывать, что при этом будет учитываться не личный доход женщины, а всей семьи.
Следующий тип пособия — для неполных семей. Средства предоставляются на детей от 8 до 17 лет единственному родителю и при наличии у него судебного решения о взыскании алиментов. Сумма также составляет 50% от прожиточного минимума, но на ребенка.
Для малообеспеченных семей предоставляется большое количество льгот, в том числе и для детей-студентов. Каких-то особых привилегий при поступлении в ВУЗы у них нет. Однако, может быть оказана дополнительная помощь в виде выплаты государственной стипендии. Она предоставляется на все время обучения, но при условии поступления на дневное отделение.
Поддержка оказывается при наличии следующих условий:
Как правило, в каждом случае необходимость и вид поддержки определяются индивидуально. Например, если окажется, что доход на каждого члена семьи составляет не более половины прожиточного минимума, то государство может дополнительно доплачивать по 150 рублей на каждого из домочадцев.
Когда уже все документы для оформления пособия собраны, нужно обратиться в соответствующие органы, но в какие — знают не все.
Самое первое, что вы должны понять — все пособия для малоимущих оформляются через социальную защиту. А вот способы обращения могут отличаться.
Лично. То есть, с документами нужно прийти непосредственно в социальную защиту. Специалист проверит наличие всех справок и примет заявление;
МФЦ. Этот орган является посредническим. Туда вы можете обратиться с документами и также написать заявление. Весь пакет также будет направлен в социальную защиту;
Госуслуги. Этот вариант предполагает дистанционную отправку документов. Гражданин сам через сайт загружает всю документацию, отправляет заявление на получение пособия. Однако такой вариант доступен не для всех.
В зависимости от того, какое именно пособие получает малоимущая семья, будет отличаться и дата его поступления. Важно понимать, что у выплат нет какой-то единой даты.
Чтобы хотя бы примерно понять, когда именно вам придет выплата, зайдите на сайт «Областного информационно-расчетного центра». Там для каждого из видов пособий указывается дата финансирования. Средства поступают примерно в течение 3-5 рабочих дней.
Кроме выплаты пособий малоимущим семьям оказывается социальная помощь в виде льгот. Так, например, могут быть предоставлены налоговые льготы в рамках господдержки. Полный их список предоставлен на сайте ФНС.
Кроме того, малоимущие могут получать бесплатные юридические консультации у юридических и физических лиц. Важно, чтобы те, кто оказывает помощь, были участниками системы бесплатной юридической помощи.
В Свердловской области предоставляются и дополнительные льготы. К ним относятся:
Важно понимать, что данный список может быть расширен. Решения об этом принимают региональные власти.
Многие слышали такое понятие как «социальная карта», но что она собой представляет? Понятно далеко не всем. На самом деле, она позволяет упростить процесс получения различной социальной помощи. Она выпускается на базе платежной системы «Мир». Пока список банков, предоставляющих карту не слишком широк в Свердловской области, в частности, ее выдачей занимается СКБ-банк.
Итак, социальная карта позволяет получать разного рода выплаты, а также использовать ее для оплаты проезда, услуг ЖКХ и других.
Карты бывает двух видов — финансовая и нефинансовая. В первом случае к ней прикрепляется счет, который можно использовать для финансовых операций. Во втором случае такого счета нет.
Оформляется социальная карта бесплатно. При этом, держатель должен быть старше 14 лет. Несовершеннолетние до достижения 18-летнего возраста оформляют платежный инструмент только с согласия родителей.
Для оформления нужно предоставить паспорт и СНИЛС специалисту.
Подготовка детей к новому учебному году всегда предполагает дополнительные расходы. Кроме того, родителям приходится оплачивать питание и проезд. В Свердловской области для семей с детьми-школьниками предусмотрены дополнительные меры поддержки.
При этом на федеральном уровне поддержка не предусматривается, а потому регионы самостоятельно вводят те или иные меры. Как правило, помощь предоставляется малообеспеченным и многодетным семьям, воспитывающим детей-школьников и семьям с детьми-инвалидами школьного возраста.
Итак, первая — это компенсация расходов на покупку школьной формы. Однако возвращается сумма не более 2 тысяч рублей. Она полагается многодетным семьям с периодичностью раз в два года.
При этом приобретение формы нужно подтвердить кассовыми и товарными чеками.
В августе 2021 года будет произведена еще одна выплата — по 10 тысяч рублей. В данном случае она осуществляется на каждого ребенка от 6 до 17 лет и не зависит от нуждаемости семьи.
Перечисления начнутся с середины месяца. Для их осуществления будет использоваться система ПФР. Родители должны будут подать заявление через МФЦ, ПФР или Госуслуги.
Как правило, какие-то особые выплаты женам призывников не выплачиваются. В данном случае им положено только повышенное единовременное пособие за рождение ребенка. Оно положено женам военнослужащих, которые проходят службу по призыву и срок беременности женщины составляет не менее 180 дней. При этом женам курсантов право на выплаты не предоставляется.
Сумма с 1 февраля 2021 года составляет 29,9 тысячи рублей. При этом, чтобы ее получить, необходимо подтвердить в социальной защите супружество свидетельством о браке, а также факт прохождения военной службы.
Нередко у родителей возникает вопрос о том, как оформлять пособия посредством портала Госуслуг. По сути, независимо от вида пособия, сам принцип оформления не отличается. Различие может быть только в документах.
Чтобы приступить к оформлению пособий, сначала нужно пройти на портале регистрацию, если ее до сих пор нет. Следующее, что нужно сделать — выбрать нужное пособие.
Итак, когда вы входите в свой личный кабинет, то город уже определяется автоматически. Соответственно искать по регионам ничего не требуется;
Ни федеральными, ни региональными законами и постановлениями не предусмотрена вещевая помощь. Однако ее все же можно получить. Дело в том, что церкви, а также различные социальные центры предоставляют населению поддержку. В основном туда люди приносят свои какие-то вещи и нуждающиеся могут их получить, оказавшись в сложной ситуации.
То же самое касается и продовольственной помощи. Она не предоставляется в виде отдельных пособий. Ее также можно получить в церквях и социальных центрах.
Выплата пособий может быть прекращена в том случае, когда доход родителей достигнет прожиточного минимума. Также это возможно, если родителя лишают родительских прав.