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Тарифы на ЖКХ в России могут вырасти из-за повышения НДС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Sidii

Тарифы на ЖКХ в России могут вырасти из-за повышения НДС

Сегодня, 15:20Экономика
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