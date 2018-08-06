Тарифы на ЖКХ в России могут вырасти из-за повышения НДС

Минэкономразвития предлагает увеличить на 2% налог, включенный в платежку за ЖКХ. Данная мера связана с ростом НДС на 2%.

Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля, пояснил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

В связи с принятием закона о повышении НДС на 2% коммунальные службы могут понести убытки в 2019 году в размере 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли может вырасти до 1,5 трлн рублей.

Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с просьбой инициировать обсуждение данного вопроса в правительстве. По расчетам ассоциации, для того, чтобы предотвратить возникновение убытков, связанных с повышением НДС, требуется повышение тарифов на коммунальные услуги на 4%. Поэтому ведомство просит рассмотреть вопрос повышения тарифов на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года.

ФАС воздержалась от комментариев по поводу повышения тарифов, так как обсуждение вопроса еще не закончено.

Повышение НДС относится к неподконтрольным расходам коммунальных предприятий. Их инвестиционные и эксплуатационные программы составлялись без учета такой налоговой нагрузки,отметил профессор ВШЭ Сергей Сиваев.