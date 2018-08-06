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Цены на бензин и солярку вновь начали расти в Свердловской области
Сюжеты:
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Цены на бензин и солярку вновь начали расти в Свердловской области

Сегодня, 23:00Экономика
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