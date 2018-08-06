Цены на бензин и солярку вновь начали расти в Свердловской области

Как сообщает Znak.com , на прошлой неделе стоимость одного литра АИ-92 на АЗС «Газпром» составляла 40,2 рубля. На данный момент стоимость выросла и составляет 40,6 рублей за литр. Повышение зафиксировано и относительно других марок автомобильного топлива. Например, АИ-95 «G-Drive» стал дороже на 60 копеек.

Специалисты отмечают, что роста цен не происходило с середины июля. Ранее стоимость литра автомобильного топлива скачкообразно росла с конца марта до начала апреля. К началу лета заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что рост цен на топливо будет искусственно сдерживаться за счёт снижения акцизов. Ожидалось, что оно произойдёт не позднее 1 июля 2018 года.