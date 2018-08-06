Цены на бензин и солярку вновь начали расти в Свердловской области

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Очередное повышение цен на автомобильное топливо зафиксировано на территории Свердловской области. Средний прирост составил от 40 до 60 копеек за литр.
Как сообщает Znak.com, на прошлой неделе стоимость одного литра АИ-92 на АЗС «Газпром» составляла 40,2 рубля. На данный момент стоимость выросла и составляет 40,6 рублей за литр. Повышение зафиксировано и относительно других марок автомобильного топлива. Например, АИ-95 «G-Drive» стал дороже на 60 копеек.
Специалисты отмечают, что роста цен не происходило с середины июля. Ранее стоимость литра автомобильного топлива скачкообразно росла с конца марта до начала апреля. К началу лета заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что рост цен на топливо будет искусственно сдерживаться за счёт снижения акцизов. Ожидалось, что оно произойдёт не позднее 1 июля 2018 года.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей