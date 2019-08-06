В Нижних Сергах монтажная компания оштрафована на 1 млн за дачу взятки

Сотрудники прокуратуры установили, что выплаты сотруднику администрации производились в период с марта по начало июня и с июля по август 2016 года. Помимо денежных средств, сумма которых составила 40 тыс. рублей, генеральный директор оплатил услуги по покупке, доставке и монтажу дверного блока в квартиру взяткополучателя.

Кроме внесения ложных сведений о задолженностях юридического лица сотрудник администрации также поспособствовала тому, чтобы генеральный директор компании приобрёл в собственность нежилое помещение, принадлежавшее муниципалитету.