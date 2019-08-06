В Нижних Сергах монтажная компания оштрафована на 1 млн за дачу взятки
В ходе прокурорской проверки было установлено, что гендиректор ООО «Михайловская торгово-монтажная компания» в течение 6 месяцев передавал денежные средства сотруднику администрации Нижнесергинского муниципального района, чтобы скрыть долги по арендным платежам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сотрудники прокуратуры установили, что выплаты сотруднику администрации производились в период с марта по начало июня и с июля по август 2016 года. Помимо денежных средств, сумма которых составила 40 тыс. рублей, генеральный директор оплатил услуги по покупке, доставке и монтажу дверного блока в квартиру взяткополучателя.
Кроме внесения ложных сведений о задолженностях юридического лица сотрудник администрации также поспособствовала тому, чтобы генеральный директор компании приобрёл в собственность нежилое помещение, принадлежавшее муниципалитету.
В ходе расследования коррупционных действий материалы прокурорской проверки были направлены в суд. В июне 2019 года ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района была осуждена на 3 года и 6 месяцев лишения свободы. В августе мировой судья оштрафовал оштрафовал ООО «Михайловская торгово-монтажная компания» на 1 млн рублей.