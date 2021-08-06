Директор рефтинской птицефабрики предрек рост цен на курицу

Директор рефтинской птицефабрики предрек рост цен на курицу
Директор рефтинской птицефабрики предрек рост цен на курицу
Сегодня, 14:20ЭкономикаФото: 1МI
До конца 2021 года в Свердловской области прогнозируется подорожание куриного мясо. Это связано с неурожаем зерна.

Мы опасаемся, что зерно будет очень дорогое в этом году, соответственно, будут дорогие корма, и это может отразиться на стоимости курицы,сообщил генеральный директор «Рефтинской» птицефабрики Александр Засыпкин.

В этом году в регионе уже поднимались цены на куриную продукцию. По данным Росстата, с начала 2021 курица подорожала в среднем на 21 рубль.

Напомним, что Росстат отметил, что в Свердловской области стали увеличиваться цены на растворимый и натуральный кофе. Поставщики кофе предупредили сетевые супермаркет об увеличении цен в августе, объяснив его резким подорожанием сырья в связи с проблемами с урожаем кофейных зёрен.

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