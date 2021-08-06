Соглашение о сотрудничестве с УВЗ подписали Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев

Я рад, что как и прежде в Нижнем Тагиле появляются подшефные образовательные учреждения — лицеи и школы. Я не сомневаюсь, что в этих учреждениях будет современная практика обучения профориентации. Мы обязательно включимся в работу по созданию Уральской инженерной школы. От этого выиграют и наши дети и мы, что молодые люди уже в раннем возрасте будут ориентироваться при выборе своей профессии, сказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе церемонии по подписанию соглашения.