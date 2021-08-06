Соглашение о сотрудничестве с УВЗ подписали Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев

Соглашение о сотрудничестве с УВЗ подписали Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев
Соглашение о сотрудничестве с УВЗ подписали Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев
Сегодня, 13:52ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021–2023 годы сегодня, 6 августа 2021 года, подписали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «НПК Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Я рад, что как и прежде в Нижнем Тагиле появляются подшефные образовательные учреждения — лицеи и школы. Я не сомневаюсь, что в этих учреждениях будет современная практика обучения профориентации. Мы обязательно включимся в работу по созданию Уральской инженерной школы. От этого выиграют и наши дети и мы, что молодые люди уже в раннем возрасте будут ориентироваться при выборе своей профессии, сказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе церемонии по подписанию соглашения.

Он отметил, что теперь предстоит реализовать большой объем работ. Однако он уверен, что все получится.

В свою очередь, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что работа по взаимодействию с градообразующими предприятиями продолжается и подписание этого соглашения позволит улучшить качество образования и школы.

Подписание соглашения
Фото:TagilCity.ru

Генеральный директор УВЗ Александр Потапов высказал слова благодарности администрации города за оперативную работу и конструктивность.

Сегодня мы находимся на «Демидовской даче». Я думаю, это символично, потому что семья Демидовых всегда вкладывала в Урал, в регион, и думала о будущем. И мы когда обсуждали вместе, какое направление для нас будет знаковым, мы разу определили, что это будут дети. За ними наше будущее,сказал Александр Потапов.

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