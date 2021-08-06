Соглашение о сотрудничестве с УВЗ подписали Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев

Я рад, что как и прежде в Нижнем Тагиле появляются подшефные образовательные учреждения — лицеи и школы. Я не сомневаюсь, что в этих учреждениях будет современная практика обучения профориентации. Мы обязательно включимся в работу по созданию Уральской инженерной школы. От этого выиграют и наши дети и мы, что молодые люди уже в раннем возрасте будут ориентироваться при выборе своей профессии, сказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе церемонии по подписанию соглашения.
Он отметил, что теперь предстоит реализовать большой объем работ. Однако он уверен, что все получится.
В свою очередь, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что работа по взаимодействию с градообразующими предприятиями продолжается и подписание этого соглашения позволит улучшить качество образования и школы.
Генеральный директор УВЗ Александр Потапов высказал слова благодарности администрации города за оперативную работу и конструктивность.
Сегодня мы находимся на «Демидовской даче». Я думаю, это символично, потому что семья Демидовых всегда вкладывала в Урал, в регион, и думала о будущем. И мы когда обсуждали вместе, какое направление для нас будет знаковым, мы разу определили, что это будут дети. За ними наше будущее,сказал Александр Потапов.