Везет или нет? Как пандемия повлияла на сферу грузоперевозок в Свердловской области

Объем грузоперевозок в Свердловской области увеличился почти на 2% за время «короновирусного» 2020-го года. И это на фоне общероссийской тенденции снижения количества поставок груза.

Самые востребованные перевозки в России — между городами-миллионниками. Сейчас фокус смещается в сторону регионов. Если раньше порядка 70% грузоперевозок всех было из Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас этот процент уменьшился до 50. Малые и средние компании проявили себя очень неплохо в период пандемии, когда все в интернете стали приобретать. Что такое перевозить интернет-торговлю? Это сборные грузы. И вот большая часть таких сборных грузов пришлась на малые компании, на их автомобильный транспорт,рассказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. До 800 млрд рублей (на 2%) сократился оборот коммерческого рынка автомобильных грузоперевозок в России в 2020 году. Всего в стране перевезли 1,4 млрд тонн товаров. Из них большая часть пришлась на сегмент полной загрузки, то есть когда заказчик оплачивает аренду автомобиля целиком. 20% рынка — это сборные грузы. Остальная часть — негабаритные, сверхтяжёлые и опасные грузы. Фото: РБК Бизнес-Вектор В Свердловской области сфера грузоперевозок в 2020 году показала положительную динамику. По данным Свердловстата, за год в регионе было перевезено 34 млн тонн груза, это больше на 1,8%, чем в 2019 году. Об увеличении темпов перевозок на Урале говорят и участники транспортного рынка. В ГК «Деловые линии» заявили, что грузооборот компании в 2020 году в УрФО вырос на 7%. Поэтому были открыты еще два подразделения, одна из которых в Новоуральске. Самыми популярными направлениями, согласно статистике платформы «Монополия. Онлайн», грузоперевозок на Урале остаются города-миллионники — Екатеринбург и Челябинск, а также Тюмень и Копейск. Например, в феврале 2020 года направление на Екатеринбург составляло 53% от общего количества рейсов по Уралу. Больше всего перевозят продовольственные продукты и строительные материалы. Пандемия коронавируса способствовала внедрению и развитию в сфере грузоперевозок цифровых приложений. По мнению частников рынка, это произошло из-за сложностей коммуникации в режиме оффлайн между заказчиком, грузоперевозчиком и получателем. Также грузовые компании признаются использование новых технологических решений позволяет серьезно повышать уровень их сервиса. Например, ГК «Деловые Линии» во время пандемии запустила, в том числе и в Свердловской области, ряд цифровых сервисов: изменение данных в заказе онлайн по номеру телефона, отслеживание движения машины с адресной доставкой на карте, возможность оперативно связаться с менеджером по видеозвонку. На сегодня в России почти 60 тысяч транспортных компаний. Треть из них — крупные и средние перевозчики. Остальные — малый бизнес. В таких компаниях грузовой парк состоит из трех-пяти автомобилей. Большинство из них приобретаются по программе льготного лизинга. Однако выделяемых из федерального бюджета средств всем желающим обновить парк не хватает. Дело в том, что льготные кредиты получают компании, имеющие собственные грузы или большой парк машин. Торгово-промышленная палата России предлагает изменить подход в оказании помощи для того, чтобы она доходила и до малых автовладельцев. Одно из наших предложений, которые формулировала ТПП, это создать специальную лизинговую программу обновления для малых и средних компаний. Мы полагаем, что здесь должны быть дополнительные критерии. Это его платежеспособность, это его надежность с точки зрения того, как он платил налоги в предшествующие периоды, что он зарплату платит «в белую»,рассказал Сергей Катырин.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter