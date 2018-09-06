Крупные российские корпорации: сотрудники со стажем - надежные и опытные наставники

Бизнесмены отмечают, что доля сотрудников старшего возраста на предприятиях высока, они передают опыт, и задача работодателя - обеспечить для них комфортные условия работы. Многие корпорации уже давно применяют в своей деятельности принципы, заложенные в новой пенсионной реформе. Инициативы президента РФ соответствуют практике, которая уже существует в компаниях.

Компания «Роснефть» является одним из крупнейших работодателей страны. В компании придерживаются принципа толерантности к сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста, а также поддерживают инициативы руководства страны по ужесточению ответственности для работодателей, которые незаконно увольняют «возрастных» сотрудников.

Мы отчетливо осознаем значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Поэтому «Роснефть» придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста. Мы всецело поддерживаем инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной, говорит главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Игорь Сечин

Создание условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста - необходимо, по мнению президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева. В компании «Транснефть» работают принципы сохранения и развития кадров, между работодателем и работником выстраиваются прочные долгосрочные отношения.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что президент абсолютно прав, когда говорит о необходимости создания условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста. В первую очередь, речь идет о гарантиях сохранения трудоустройства и реальных возможностях для профессионального развития и повышения квалификации. В компании «Транснефть» принципы сохранения и развития кадров, выстраивания долгосрочных отношений между работодателем и работником являются основополагающими. Такова сама специфика нашей деятельности. Мы, в первую очередь, сами заинтересованы в сохранении опытных кадров, поясняет Николай Токарев.

Николай Токарев

Принципы сохранения кадров, долгосрочных взаимоотношений с работниками считаются в госкорпорациях основными. Крупные компании, особенно работающие в высокотехнологичных отраслях, заинтересованы в том, чтобы опытные профессионалы оставались на предприятиях и в научно-исследовательских центрах. Наработанный годами опыт они передают молодому поколению.

Атомная отрасль всегда отличалась тем, что в ней работали люди старшего возраста. Сейчас в «Росатоме» около 40% работников – люди предпенсионного возраста или пенсионеры, так что, как видите, в атомной отрасли люди не спешат уходить на пенсию. И мы это приветствуем, так как опыт, который наши работники приобретают за десятки лет трудового стажа, практически бесценен, поделился глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Алексей Лихачев

В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество – молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут дать только старшие сотрудники – наставники, отметил Сергей Чемезов, генеральный директор «Ростеха».

Сергей Чемезов

Главной задачей работодатели считают создание комфортных условий для тех, кто долго работает. В ряде компаний организовано предоставление медицинской помощи на предприятиях, проведение ежегодных диспансеризаций и профилактических медицинских осмотров. Ветеранам отрасли также оказывается социальная поддержка.

У нас, в частности, действует масштабная программа добровольного медицинского страхования работников. Ежегодно более 3 000 работников и членов их семей на весьма льготных условиях пользуются услугами нашего корпоративного санаторно-оздоровительного комплекса на Черном море. Еще для 20 000 человек мы частично компенсируем расходы на путевки и проезд в другие пансионаты, санатории и дома отдыха. Кроме того, реализуются проекты строительства жилья, школ, детских дошкольных учреждений для сотрудников в регионах деятельности компании. Мы создаем благоприятные условия для наших пенсионеров. Они получают корпоративную пенсию либо регулярные выплаты, в определенных пределах мы оказываем им материальную помощь на лечение и обследование, рассказал Николай Токарев, президент ПАО «Транснефть».