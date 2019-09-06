Росимущество не смогло оспорить сделку по продаже земли «Титановой долине»

Ведомство подало иск к ОЭЗ «Титановая долина», Министерству по управлению госимуществом Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг». Росимущество пыталось оспорить сделку по купле-продажи участка, совершенную еще в 2014 году. Ответчики заявили об истечении срока давности. Назначение участка при этом не указано, как сообщают источники. Предположительно, речь идет о территории бывшего аэропорта Уктус.