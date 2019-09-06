Росимущество не смогло оспорить сделку по продаже земли «Титановой долине»
Сегодня, 10:14ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Арбитражный суд Свердловской области отказал территориальному управлению Росимущества в иске о признании недействительной сделки по продаже участка под вторую очередь «Титановой долины», пишет «Правда УрФО».
Ведомство подало иск к ОЭЗ «Титановая долина», Министерству по управлению госимуществом Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг». Росимущество пыталось оспорить сделку по купле-продажи участка, совершенную еще в 2014 году. Ответчики заявили об истечении срока давности. Назначение участка при этом не указано, как сообщают источники. Предположительно, речь идет о территории бывшего аэропорта Уктус.
МУГИСО продало участок УГМК, который потом продал землю «Титановой долине».
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