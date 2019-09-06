Россиянам могут разрешить досрочно получать негосударственную пенсию
Сегодня, 11:24ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Правительство России поддержало законопроект о досрочном назначении гражданам негосударственной пенсии, в ближайшее время его должны направить на рассмотрение в Госдуму, сообщается на сайте партии «Единая Россия».
В случае, если инициатива будет поддержана, граждане смогут получать пенсию на пять лет раньше, для женщин — в 55 лет, для мужчин — в 60 лет. Более ранний возраст предложено установить для работников Крайнего Севера и инвалидов.
Кроме того, предложено рассмотреть вариант получения негосударственной пенсии вне зависимости от стажа, что будет полезно, например, самозанятым гражданам.
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