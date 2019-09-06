Росстат: годовая инфляция России в августе составила 4,3%

Больше всего выросла цена на куриные яйца (+16,9%). Стоимость круп и бобовых также повысилась на 14,2%. Следом идёт сливочное масло. Его цена выросла на 9,2%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 8,7%, макаронных изделий — на 7,9%. А овощи, наоборот, подешевели. Стоимость помидоров, например, снизилась на 24,9%, картофеля — на 22,4%, моркови — на 22,2%.