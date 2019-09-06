Росстат: годовая инфляция России в августе составила 4,3%

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В августе годовая инфляция в России составила 4,3%, по данным Росстата. Больше всего подорожали продукты питания.
Больше всего выросла цена на куриные яйца (+16,9%). Стоимость круп и бобовых также повысилась на 14,2%. Следом идёт сливочное масло. Его цена выросла на 9,2%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 8,7%, макаронных изделий — на 7,9%. А овощи, наоборот, подешевели. Стоимость помидоров, например, снизилась на 24,9%, картофеля — на 22,4%, моркови — на 22,2%.
Цены на непродовольственные товары выросли за год на 3,5%. Перед новым учебным годом поднялась стоимость школьных товаров на 0,5-1,1%.
Подорожала и сфера услуг на 4,4%: сфера образования — на 8,6%, пассажирский транспорт — на 7,5%, жилищно-коммунальные услуги — на 4,6%, медицина — 4,1%.
Напомним, что по данным «Известий» авиабилеты в России подорожают на 9-10%.
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