Топ арбитражных дел: долги «Горэнерго», убытки СПК и банкротство медицинских компаний

НПК «Уралвагонзавод» требует еще 949 млн от НТМУП «Горэнерго» Одним из наиболее крупных арбитражных дел месяца стал иск от НПК «Уралвагонзавод» к МУП «Горэнерго», принятый к производству 25 августа. По предварительным данным из материалов арбитражного суда региона, корпорация требует от ресурсной организации почти 949 миллионов рублей. Заседание по делу состоится в октябре.

В июле 2019 года суд уже удовлетворил иск от УВЗ в адрес «Горэнерго» на сумму свыше 705 млн рублей. Тогда предприятие требовало вернуть долг за поставленную теплоэнергию.

Банкротство медицинской компании «Юникс» По заявлению ПАО «Сбербанк» арбитражным судом открыто дело о банкротстве дистрибьютора медицинского оборудования «Юникс». С марта 2019 года в отношении медицинской компании начата процедура наблюдения, а в августе суд принял решение наблюдение прекратить, признать должника банкротом и начать конкурсное производство.

С банкротящейся компании кредиторы требуют порядка 488 млн рублей. В числе кредиторов — ПАО «Росбанк», ПАО «Евразийский банк», ПАО «Восточный экспресс банк», а также несколько предприятий и организаций.

В равных долях медицинской компанией «Юникс» владеют Арам Бекчян и ЗАО «Т-МЕДИКА», зарегистрированное в Армении. В 2011 году одним из совладельцев была компания с ограниченной ответственностью «МЕРКАТ СЕРВИСИЗ ИНК.» (MERCAT SERVICES INC.), зарегистрированная на Виргинских островах. Сам Бекчян также владеет МК «Юникс — Екатеринбург», которая занимается розничной торговлей лекарственными средствами.

Банкротство ООО «Медконтракт» Еще одно дело о банкротстве открыто в отношении ООО «Медконтракт», которое занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Бенефециаром компании является Андраник Карапетян.

Требования кредиторов от банкротящейся фирмы составляют около 488 млн рублей. Размер претензий совпадает с требованиям к банкротящейся компании Арама Бекчана «Юникс». Ранее в обеих компаниях совладельцем был Шахбанкади Саидов, который также владел долями еще в двух медицинских компаниях.

Встречный иск к «Уралвагонзаводу» от СК «Строй Групп» на 279 млн рублей НПК «Уралвагонзавод» ранее обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 429 млн рублей со строительной компании Павла Бабаева. В августе «Строй Групп» подала встречный иск о взыскании произведенных затрат в размере 279 млн рублей. Арбитражный суд Свердловской области встречный иск принял и назначил следующее заседание на 24 сентября.

Возмещение убытков на 313 млн рублей: «СПК» против Минтранса «Свердловская пассажирская компания» требует от областного Минтранса 313 млн рублей в качестве возмещения потерь в доходах (убытков), возникших в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения по территории Свердловской области за 2013 год. Судебная экспертиза, которая была назначена по делу, поручена АНКО «Союзэкспертиза» от ТПП РФ. Однако эксперты не подготовили заключение в обозначенные судом сроки, и экспертной организации был назначен судебный штраф.

Указанное экспертное заключение не позволяет истцу сформировать однозначный вывод относительно данного доказательства, так как оно содержит противоречия, неточности, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Заключение содержит в себе выводы относительно доходов и расходов истца. При этом отдельные выводы, имеющие существенное значение для вынесения законного и обоснованного решения по делу, основаны на не относимых и недопустимых доказательствах, значится в материалах судебного дела.