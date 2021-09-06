Анна Кровякова затронула вопросы молодежного предпринимательства на ВЭФ

На форуме обсудили вопросы о подрастающем поколении и о том, какую роль играют молодежные стартапы в формировании финансового рынка. Об этом сообщает gorod55.ru.
Кровякова отметила, что защита интеллектуальной собственности является основой развития технологического предпринимательства.
Вопросы по развитию молодежного предпринимательства стали главными на секции форума «Правовая грамотность молодых предпринимателей: почему это важно?».
Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области, отметил, что институт уполномоченного оказывает молодым предпринимателям поддержку в правовой сфере, защищает их права и интересы. «Доступ к экспертному сообществу очень важен для формирования правовой грамотности», — добавил он.
Кровякова также приняла участие в секции «Будущее финансового рынка: взгляд молодежи — 2030». Она рассказала, что большое количество самозанятой молодежи говорит о новых трендах, которые связаны с их нарастающей финансовой осознанностью и стремлением молодежи реализовать собственный потенциал. Она отметила: «Молодые люди осознанно идут в свои финансовые истории, меняют мир, оставаясь независимыми».
Известно что 2 февраля 2021 года в столице России Кровякова открыла приемную. Татьяна Минеева, уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве, сказала, что работа приемной позволит объединить управленческий опыт и уникальные компетенции. Также она поможет сформировать безопасные условия и дополнительные возможности, чтобы реализовать талант молодежи в предпринимательстве.
Открытие приемной в Москве под руководством Кровяковой положит начало развитию и дополнительным возможностям при создании уникальных социальных и бизнес-проектов.
2-4 сентября 2021 года проходит Восточный экономический форум на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Президент России Владимир Путин отметил, что за годы его работы ВЭФ заработал международный авторитет, который способствует увеличению многостороннего сотрудничества, делает прочными партнерские связи между деловыми кругами РФ и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.