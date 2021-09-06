Анна Кровякова затронула вопросы молодежного предпринимательства на ВЭФ

Кровякова также приняла участие в секции «Будущее финансового рынка: взгляд молодежи — 2030». Она рассказала, что большое количество самозанятой молодежи говорит о новых трендах, которые связаны с их нарастающей финансовой осознанностью и стремлением молодежи реализовать собственный потенциал. Она отметила: «Молодые люди осознанно идут в свои финансовые истории, меняют мир, оставаясь независимыми».